Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів – CNN

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 03:45
фото: Getty Images

Республіканці перемагають демократів у Палаті представників на проміжних виборах у Штатах, набравши 218 місць.

Джерело: CNN

Деталі: Видання повідомляє, що Республіканська партія нарешті подолала поріг у 218 місць, необхідний для контролю над Палатою, через вісім днів після виборів.

Проте у штаті Джорджія ще тривають незавершені вибори до Сенату, результат яких вирішиться у грудневому другому турі і визначить, наскільки великою буде більшість у демократів.

CNN зазначає, що перемога республіканців у Палаті представників завершить у січні другий термін перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера.

Видання додає, що в Палату повернеться і політики колишнього президента США Дональда Трампа, який уже подав заявку на участь у виборах президента у 2024 році.

Теми: СШАвибори
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики

Вадим Гутцайт став новим головою НОК, Суркіс та Шуфрич – членами комітету

"Емоції зрозумілі": Дуда прокоментував слова Зеленського про падіння ракети в Польщі

Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію

Суд у Гаазі: "Гіркін винний у вбивстві 298 разів", один з обвинувачуваних виправданий

фотоПравоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини

Усі новини...
США
Росія програла в Україні у стратегічному, оперативному й тактичному плані – генерал США
Чия б ракета не впала у Польщі, Росія несе за це повну відповідальність – Білий дім
Україна повідомила США й партнерів про перехоплення російської ракети біля місця вибуху в Польщі – CNN
Останні новини
01:51
Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"
00:57
Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі
00:40
Трампісти в Палаті представників США внесли законопроєкт про аудит допомоги Україні
00:15
Вищий антикорсуд залишив ексголову ДФС Насірова під арештом
00:01
В Іспанії скандал через новий закон про сексуальне насильство: засуджені можуть достроково вийти на волю
23:37
Київ поставив антирекорд із відключень світла – YASNO
23:09
Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики
22:59
Рада МАГАТЕ вимагає від Росії припинити окупацію ядерних об’єктів України
22:39
Зеленський про вирок MH17: це основа, щоб засудити винних вищого рівня
22:27
Захід не повинен диктувати Україні умови миру з РФ – глава МЗС Чехії
Усі новини...