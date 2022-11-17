Республіканці перемагають у Палаті представників Штатів – CNN

Республіканці перемагають демократів у Палаті представників на проміжних виборах у Штатах, набравши 218 місць.

Джерело: CNN

Деталі: Видання повідомляє, що Республіканська партія нарешті подолала поріг у 218 місць, необхідний для контролю над Палатою, через вісім днів після виборів.

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Проте у штаті Джорджія ще тривають незавершені вибори до Сенату, результат яких вирішиться у грудневому другому турі і визначить, наскільки великою буде більшість у демократів.

CNN зазначає, що перемога республіканців у Палаті представників завершить у січні другий термін перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера.

Видання додає, що в Палату повернеться і політики колишнього президента США Дональда Трампа, який уже подав заявку на участь у виборах президента у 2024 році.