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Республиканцы побеждают в Палате представителей Штатов – CNN

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 03:45
фото: Getty Images

Республиканцы побеждают демократов в Палате представителей на промежуточных выборах в Штатах, набрав 218 мест.

Источник: CNN

Детали: Издание сообщает, что Республиканская партия наконец преодолела порог в 218 мест, необходимый для контроля над Палатой, через восемь дней после выборов.

Однако в штате Джорджия еще продолжаются незавершенные выборы в Сенат, результат которых решится в декабрьском втором туре и определит, насколько большим будет большинство у демократов.

CNN отмечает, что победа республиканцев в Палате представителей завершит в январе второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси на посту спикера.

Издание добавляет, что в Палату вернется и политики бывшего президента США Дональда Трампа, который уже подал заявку на участие в выборах президента в 2024 году.

Темы: СШАвиборы
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