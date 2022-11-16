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Трамп подав заявку на висування у президенти США і звернувся до прихильників

Середа, 16 листопада 2022, 04:14
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Колишній президент Дональд Трамп офіційно розпочав передвиборчу кампанію на посаду президента у 2024 році, подавши у вівторок ввечері документи до Федеральної виборчої комісії, а згодом звернувся до своїх прихильників у Мар-а-Лаго у Флориді.

Джерело: CNBC, CNN із посиланням на заяву Трампа

Деталі: Подавши документи, Трамп оголосив себе кандидатом у президенти і створив новий передвиборчий штаб.

Очікується, що Трамп виступить з промовою пізніше ввечері в своєму приватному клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

Як зазначає видання, починаючи свою кампанію зараз, всього через тиждень після того, як республіканці програли ключові проміжні перегони, Трамп відкидає поради нинішніх і колишніх радників, які застерігали його від оголошення себе кандидатом в президенти так скоро після поразки його партії.

Подача Трампом документів у Федеральну виборчу комісію створила партію "Дональд Дж. Трамп на пост президента 2024 року" і офіційно запустила республіканські президентські праймеріз 2024 року – змагання, динаміка яких різко змінилася за останній тиждень.

До минулого вівторка Трамп був беззаперечним лідером своєї партії, а опитування показували, що підтримка колишнього президента серед виборців республіканців у середньому перевищувала його найближчого суперника, губернатора-республіканця Флориди Рона Десантіса, більш ніж на 20 пунктів.

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Але це було до того, як Десантіс виграв переобрання з надзвичайним відривом у 19 пунктів.

Видання відзначає, що, за даними опитувань, Десантіс лідирує над Трампом.

Оновлено о 05:25: Трамп виступив перед натовпом прихильників у своєму маєтку в Мар-а-Лаго, де буде розташована штаб-квартира його передвиборної кампанії.

Пряма мова: "Для того, щоб зробити Америку знову великою і славною, я сьогодні ввечері оголошую свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів".

"Це буде не моя кампанія, це буде наша спільна кампанія".

Деталі: Видання зазначає, що в оточенні союзників, радників і впливових осіб 45-й президент пообіцяв провести кампанію, яка "об'єднає людей", стверджуючи, що Республіканська партія не може дозволити собі висунути "політика або звичайного кандидата", якщо вона хоче повернути собі Білий дім через два роки.

Що передувало: Деякі давні союзники експрезидента США Дональда Трампа закликали його відкласти заяву про висунення своєї кандидатури на виборах 2024 року після того, як республіканці не здобули переконливої перемоги на проміжних виборах 8 листопада. 

Хоча перед проміжними виборами Трамп анонсував, що 15 листопада зробить "дуже велику заяву", очікується, що колишній президент знову вступить у президентські перегони 2024 року.

Читайте також: Головний конкурент Трампа: що відомо про лідера симпатій республіканців Рона Десантіса

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Теми: ТрампвибориСША
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