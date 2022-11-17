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Північна Корея знову запустила балістичну ракету – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 17 листопада 2022, 04:27
ФОТО: GETTY IMAGES

Північна Корея запустила в четвер балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap News Agency з посилання на південнокорейських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив про запуск, не надавши відразу інших подробиць.

За його даними, це стало першою ракетною провокацією за тиждень.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вживатиме "більш жорстких" військових дій, якщо Сполучені Штати будуть дотримуватися своєї кампанії з посилення стримування союзників.

Що було раніше: 2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950 - 53 років.

3 листопада КНДР запустила в черговий раз балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

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Теми: Північна КореяКНДР
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