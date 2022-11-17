Північна Корея знову запустила балістичну ракету – ЗМІ

Північна Корея запустила в четвер балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.

Джерело: Yonhap News Agency з посилання на південнокорейських військових

Деталі: Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив про запуск, не надавши відразу інших подробиць.

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За його даними, це стало першою ракетною провокацією за тиждень.

Запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вживатиме "більш жорстких" військових дій, якщо Сполучені Штати будуть дотримуватися своєї кампанії з посилення стримування союзників.

Що було раніше: 2 листопада Північна Корея запустила 3 балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Одна з ракет пролетіла через морський кордон із Південною Кореєю вперше після завершення Корейської війни 1950 - 53 років.

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3 листопада КНДР запустила в черговий раз балістичну ракету невстановленого типу в напрямку Східного моря.