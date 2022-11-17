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Северная Корея снова запустила баллистическую ракету – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 ноября 2022, 03:27
Северная Корея снова запустила баллистическую ракету – СМИ
ФОТО: GETTY IMAGES

Северная Корея запустила в четверг баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных

Детали: Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил о запуске, не предоставив сразу других подробностей.

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По его данным, это стало первой ракетной провокацией за неделю.

Запуск состоялся после того, как Северная Корея предупредила, что предпримет "более жесткие" военные действия, если Соединенные Штаты будут придерживаться своей кампании по усилению сдерживания союзников.

Что предшествовало: 2 ноября Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Одна из ракет пролетела через морскую границу с Южной Кореей впервые после завершения Корейской войны 1950 - 53 годов.

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3 ноября она запустила в очередной раз баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Восточного моря.

Темы: Северная КореяКНДР
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