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Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 08:12
Байден не погодився із заявою Зеленського про те, що ракета в Польщі не була українською
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заперечив твердження президента України Володимира Зеленського про те, що ракета, яка впала в Польщі, не мала українського походження.

Про це повідомляє Sky News, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив у середу ввечері, що у нього "немає сумнівів", що ракета "була не українською".

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Байден сказав, що траєкторія польоту ракети свідчить про те, що вона навряд чи була випущена з Росії, і, коли його запитали в четвер про коментарі Зеленського з цього питання, він відповів журналістам: "Це не є доказом".

Раніше Байден назвав малоймовірним те, що ракета, яка впала в Польщі, була випущена з боку Росії.

При цьому у Білому домі заявили, що покладають кінцеву відповідальність за падіння ракети на Росію незалежно від того, хто її випустив.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно була випущена українськими силами ППО.

Теми: БайденЗеленськийПольщазброя
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