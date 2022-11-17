Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

Президент США Джо Байден не согласился с утверждением президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, которая упала в Польше, не имела украинского происхождения.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинской".

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Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и, когда его спросили в четверг о комментариях Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не является доказательством".

Ранее Байден назвал маловероятным то, что ракета, которая упала в Польше, была выпущена со стороны России.

При этом в Белом доме заявили, что возлагают конечную ответственность за падение ракеты на Россию независимо от того, кто ее выпустил.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.