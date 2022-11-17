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Байден не согласился с заявлением Зеленского о том, что ракета в Польше не была украинской

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 09:12
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден не согласился с утверждением президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, которая упала в Польше, не имела украинского происхождения.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинской".

Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и, когда его спросили в четверг о комментариях Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не является доказательством".

Ранее Байден назвал маловероятным то, что ракета, которая упала в Польше, была выпущена со стороны России.

При этом в Белом доме заявили, что возлагают конечную ответственность за падение ракеты на Россию независимо от того, кто ее выпустил.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

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Темы: БайденЗеленскийПольшаоружие
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