Зеленський показав момент влучання російської ракети у Дніпрі

Скрін з відео в Telegram Зеленського

Президент України Володомир Зеленський оприлюднив відео падіння російської ракети у Дніпрі зранку 17 листопада.

Джерело: Зеленський в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань".

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Зеленський опублікував відео влучання російської ракети у Дніпрі pic.twitter.com/lmTBOsdgQd — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 17, 2022

Оновлено об 11:48: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опіблікував відео та фото пошкоджених будинків у Дніпрі. У відео присутня нецензурна лексика.

Що цьому передувало: У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти, постраждали щонайменше 14 осіб.