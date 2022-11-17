Зеленський показав момент влучання російської ракети у Дніпрі
Президент України Володомир Зеленський оприлюднив відео падіння російської ракети у Дніпрі зранку 17 листопада.
Джерело: Зеленський в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
Пряма мова: "Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань".
Зеленський опублікував відео влучання російської ракети у Дніпрі pic.twitter.com/lmTBOsdgQd— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 17, 2022
Оновлено об 11:48: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опіблікував відео та фото пошкоджених будинків у Дніпрі. У відео присутня нецензурна лексика.
Що цьому передувало: У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти, постраждали щонайменше 14 осіб.