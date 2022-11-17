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Зеленський показав момент влучання російської ракети у Дніпрі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 11:31
Скрін з відео в Telegram Зеленського

Президент України Володомир Зеленський оприлюднив відео падіння російської ракети у Дніпрі зранку 17 листопада.

Джерело: Зеленський в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова: "Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань".

Оновлено об 11:48: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опіблікував відео та фото пошкоджених будинків у Дніпрі. У відео присутня нецензурна лексика.

Що цьому передувало: У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти, постраждали щонайменше 14 осіб.

Теми: ДніпроЗеленськийвійнавибух
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