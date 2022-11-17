Зеленский показал момент падения российской ракеты в Днепре

Президент Володомир Зеленский обнародовал видео падения российской ракеты в Днепре утром 17 ноября.

Источник: Зеленский в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист на самом деле хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий".

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Зеленський опублікував відео влучання російської ракети у Дніпрі pic.twitter.com/lmTBOsdgQd — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) November 17, 2022

Обновлено в 11:48: Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал видео и фото поврежденных домов в Днепре. В видео присутствует нецензурная лексика.

Что этому предшествовало: В городе Днепр в результате утреннего обстрела зафиксировано попадание в два инфраструктурных объекта, пострадали по меньшей мере 14 человек.