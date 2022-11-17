Ракетним ударом по Дніпру уражено два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі

У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу 17 листопада зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти, постраждали щонайменше 14 осіб.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Дніпра Борис Філатов, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки".

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Оновлено о 11:13: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що кількість поранених у Дніпрі збільшилася до 14 – всі у лікарнях міста. Він уточнив, що серед поранених є 15-річна дівчинка.

Оновлено: Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що постраждали як мінімум 8 осіб, включаючи дитину 15 років.

Раніше, о 08:30, про вибух у Дніпрі повідомили ЗМІ.

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Також цього ранку російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині.