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Ракетним ударом по Дніпру уражено два інфраструктурні об'єкти, є постраждалі

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 10:49

У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу 17 листопада зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти, постраждали щонайменше 14 осіб.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Дніпра Борис Філатов, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки".

Оновлено о 11:13: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що кількість поранених у Дніпрі збільшилася до 14 – всі у лікарнях міста. Він уточнив, що серед поранених є 15-річна дівчинка.

Оновлено: Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що постраждали як мінімум 8 осіб, включаючи дитину 15 років.

Раніше, о 08:30, про вибух у Дніпрі повідомили ЗМІ.

Також цього ранку російські війська вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині.

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УП, оновлено від 09:32
Теми: Дніпроенергетикавійна
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