"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

У Литві купили для України морський безпілотник на зібрані раніше 250 тисяч доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів лише за кілька годин, назвали його "PEACE Дец", - йдеться у повідомленні.

It is official.



Lithuanians bought marine drone for Ukraine for $250 000 and with amazing 12 000 votes in just several hours named it "PEACE Дец"



Our best wishes for peace go for russian Black Sea fleet



Funding for another drone from Lithuania is underway. pic.twitter.com/kyYfNwpI9F