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"PEACE Дец": У Литві купили морський дрон для України і обрали йому промовисту назву

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 12:20

У Литві купили для України морський безпілотник на зібрані раніше 250 тисяч доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на дрон Bayraktar для України.

"Це офіційно. Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів лише за кілька годин, назвали його "PEACE Дец", - йдеться у повідомленні.

"Наші найкращі побажання миру направлені Російському Чорноморському флоту. Триває фінансування ще одного безпілотника з Литви", - додав Тапінас.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, кошти будуть передані через фандрейзингову платформу United24, а литовці самі оберуть ім’я дрону, який профінансували.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив про початок збору коштів для флоту морських дронів.

Теми: Литвабезпілотникифлот
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