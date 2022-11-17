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"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 12:20

В Литве купили для Украины морской беспилотник на собранные ранее 250 тысяч долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - говорится в сообщении.

"Наши наилучшие пожелания мира направлены Российскому Черноморскому флоту. Продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы", - добавил Тапинас.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что средства будут переданы через фандрейзинговую платформу United24, а литовцы сами выберут имя дрона, который профинансировали.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств для флота морских дронов.

Темы: Литвабеспилотникифлот
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