"PEACE Дец": В Литве купили морской дрон для Украины и выбрали ему красноречивое название

В Литве купили для Украины морской беспилотник на собранные ранее 250 тысяч долларов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter литовский журналист Андрюс Тапинас, который ранее собирал средства на дрон Bayraktar для Украины.

"Это официально. Литовцы купили для Украины морской беспилотник за $250 000 и, набрав потрясающие 12 000 голосов всего за несколько часов, назвали его "PEACE Дец", - говорится в сообщении.

