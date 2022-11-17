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У Маріуполі на ремонтній базі окупантів здетонував боєкомплект – радник мера

"Українська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 14:20
Зруйнований Маріуполь, ілюстративне фото Reuters

В окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух, на базі, де росіяни ремонтують техніку, здетонував боєкомплект.

Джерело: радник мера Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Приблизно о 10:56 в Лівобережному районі на ремонтній базі окупантів, що розташована між вул. Азовстальська та с. Виноградне пролунав потужний вибух. Повідомляють про детонацію БК при ремонтних роботах з важкою технікою".

Деталі: Радник очільника міста повідомив, що на місце вибуху прибувають автомобілі швидкої допомоги та рятувальники, інформація про втрати уточнюється.  

Що цьому передувало: Раніше Андрющенко повідомляв, що окупанти почали будувати навколо Маріуполя лінію оборони та мінують передмістя.

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Теми: МаріупольвійнаокупаціяРосія
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