В Мариуполе на ремонтной базе оккупантов сдетонировал боекомплект – советник мэра

В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв, на базе, где россияне ремонтируют технику, сдетонировал боекомплект.

Источник: советник мэра Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь: "Примерно в 10:56 в Левобережном районе на ремонтной базе оккупантов, расположенной между ул. Азовстальская и с. Виноградное прогремел мощный взрыв. Сообщают о детонации БК при ремонтных работах с тяжелой техникой".

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Детали: Советник главы города сообщил, что на место взрыва прибывают автомобили скорой помощи и спасатели, информация о потерях уточняется.

Что этому предшествовало: Ранее Андрющенко сообщал, что оккупанты начали строить вокруг Мариуполя линию обороны и минируют пригород.