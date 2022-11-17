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У ДТЕК готуються, що світла не буде по кілька днів і будуть "планові включення"

Олена РощінаЧетвер, 17 листопада 2022, 15:00
Київ частково без світла, фото AFP via Getty Images

Масштабні руйнування енергетичних об'єктів України, завдані Росією 15 та 17 листопада, можуть призвести до відключень електроенергії на кілька днів і "планових включень" у деяких районах лише на кілька годин.

Джерело: виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі каналу ICTV 17 листопада

Пряма мова: "Ситуація дуже складна. Вона контрольована поки що, але складна. Росіяни завдали серйозної шкоди об’єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей у центрі й на заході. 

Було влучання в одну з теплоелектростанцій, яка перестала працювати через пошкодження. Зараз ситуація така, що по всій країні застосовуються графіки аварійних відключень, деякі області дуже суттєво обмежуються…".

Деталі: Частково споживачів заживили, але суттєво зменшити обсяги відключень поки неможливо.

За даними ДТЕК, близько 40% споживачів в Україні зараз без світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо. 

Частково відновлювальні роботи вже розпочалися, але подекуди ще розбирають завали, часом зруйновано обладнання, у деяких випадках треба розмінувати територію, сказав Сахарук. 

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За його словами, відключення електроенергії може тривати дні. 

Пряма мова: "Це дні. Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких будуть ці планові включення, – дві-три години, максимум".

Нагадаємо: Ще до останніх масштабних атак голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба не виключав повної відсутності електроенергії та опалення впродовж тижнів у випадку подальших влучань російської армії в об'єкти енергетики.

Теми: електроенергіяенергетикаДТЕКвійна
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