В ДТЭК готовятся, что света не будет по несколько дней и будут "плановые включения"

Масштабные разрушения энергетических объектов Украины, нанесенные Россией 15 и 17 ноября, могут привести к отключениям электроэнергии на несколько дней и "плановым включениям" в некоторых районах всего на несколько часов.

Источник: исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала ICTV

Прямая речь: "Ситуация очень сложная. Она контролируемая пока, но сложная. Россияне нанесли серьезный ущерб объектам передачи – подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой, через которые запитываются многие области в центре и на западе.

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Было попадание в одну из теплоэлектростанций, которая перестала работать из-за повреждений. Сейчас ситуация такова, что по всей стране применяются графики аварийных отключений, некоторые области очень ограничиваются…".

Детали: Частично потребителей запитали, но существенно снизить объемы отключений пока невозможно.

По данным ДТЭК, порядка 40% потребителей в Украине сейчас без света. И когда ситуация изменится, пока сказать невозможно.

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Частично восстановительные работы уже начались, но кое-где еще разбирают завалы, иногда разрушено оборудование, в некоторых случаях нужно разминировать территорию, сказал Сахарук.

По его словам, отключение электроэнергии может длиться дни.

Прямая речь: "Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, количество часов, в течение которых будут эти плановые включения – два-три часа, максимум".

Напомним: Еще до последних масштабных атак глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба не исключал полного отсутствия электроэнергии и отопления в течение недель в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетики.