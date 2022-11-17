Майже тисячу тіл мирних жителів виявили на звільнених від росіян територіях

ЕКСГУМАЦІЯ ТІЛ ЗАГИБЛИХ В ІЗЮМІ. ФОТО З TELEGRAM ГОЛОВИ ХАРКІВСЬКОЇ ОВА ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Правоохоронці під час деокупаційних заходів виявили на звільнених від росіян територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей тіла 991 цивільної особи.

Джерело: начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв на брифінгу в Military Media Center

Пряма мова: "На деокупованих територіях Донецької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей поліцією забезпечено стабілізаційні заходи та відновлення правопорядку у 577 населених пунктах. Відновлено роботу 15 підрозділів поліції, задокументовано 3 559 воєнних злочинів. Виявлені тіла 991 цивільної особи".

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Деталі: За його словами, вибухотехніки Нацполіції вилучили 33 тис вибухових предметів.

Що цьому передувало: 3 листопада Олексій Сергєєв повідомляв, що у деокупованих населених пунктах Харківщини, Донеччини та Херсонщини виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час російської окупації.