Почти тысячу тел мирных жителей обнаружили на освобожденных от россиян территориях

ЭКСГУМАЦИЯ ТЕЛ ПОГИБШИХ В ИЗЮМЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Правоохранители во время деоккупационных мероприятий обнаружили на освобожденных от россиян территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей тела 991 гражданского лица.

Источник: начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев на брифинге в Military Media Center

Прямая речь: "На деоккупированных территориях Донецкой, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей полицией обеспечены стабилизационные мероприятия и восстановление правопорядка в 577 населенных пунктах. Восстановлена работа 15 подразделений полиции, задокументировано 3 559 военных преступлений. Обнаружены тела 991 гражданского лица".

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Детали: По его словам, взрывотехники Нацполиции изъяли 33 тыс взрывчатых предметов.

Что этому предшествовало: 3 ноября Алексей Сергеев сообщал, что в деоккупированных населенных пунктах Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации.