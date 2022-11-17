Російські ракетні удари по Дніпру: поранені 23 людини

Тут і далі фото з Telegram Резніченка

Під час російської ракетної атаки по Дніпру 17 листопада отримали поранення 23 людини, пошкоджені промислове підприємство, будинки, тролейбуси, житлова вулиця.

Джерело: голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Російські ракети сьогодні (17 листопада – ред.) поранили у Дніпрі 23 людини. 15 з них – у лікарні. Одна постраждала важка. Понівечили промислове підприємство, будинки, тролейбуси та жваву вулицю".

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Деталі: Він додав, що росіяни ударили по міських кварталах на початку дня, коли люди вже були на вулицях, їхали на роботу, йшли у справах.

Передісторія:

У місті Дніпро внаслідок ранкового обстрілу зафіксовано влучанння у два інфраструктурні об'єкти. Спершу повідомлялося, що постраждали щонайменше 14 осіб.