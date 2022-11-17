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Российские ракетные удары по Днепру: ранены 23 человека

Ирина БалачукЧетверг, 17 ноября 2022, 14:38
Российские ракетные удары по Днепру: ранены 23 человека
Здесь и далее фото из Telegram Резниченко

Во время российской ракетной атаки по Днепру 17 ноября получили ранения 23 человека, повреждены промышленное предприятие, дома, троллейбусы, жилая улица.

Источник: глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram 

Прямая речь Резниченко: "Российские ракеты сегодня (17 ноября – ред.) ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая. Повредили промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу". 

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Детали: Он добавил, что россияне ударили по городским кварталам в начале дня, когда люди уже были на улицах, ехали на работу, шли по делам. 

 

Предыстория: 

  • В городе Днепр в результате утреннего обстрела зафиксировано попадание в два инфраструктурных объекта. Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 14 человек.

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Темы: Днепропетровская областьДнепрРосcиявойна
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