Российские ракетные удары по Днепру: ранены 23 человека
Четверг, 17 ноября 2022, 14:38
Во время российской ракетной атаки по Днепру 17 ноября получили ранения 23 человека, повреждены промышленное предприятие, дома, троллейбусы, жилая улица.
Источник: глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Российские ракеты сегодня (17 ноября – ред.) ранили в Днепре 23 человека. 15 из них – в больнице. Одна пострадавшая тяжелая. Повредили промышленное предприятие, дома, троллейбусы и оживленную улицу".
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Детали: Он добавил, что россияне ударили по городским кварталам в начале дня, когда люди уже были на улицах, ехали на работу, шли по делам.
Предыстория:
- В городе Днепр в результате утреннего обстрела зафиксировано попадание в два инфраструктурных объекта. Ранее сообщалось, что пострадали по меньшей мере 14 человек.
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