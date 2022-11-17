Білорусь домовляється з Іраном про виробництво артилерійських снарядів – ГУР

Білорусь планує налагодити виробництво боєприпасів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, для цього білоруський режим планує провести переговори з Іраном.

Джерело: Головне управління розвідки МОУ у Facebook

Дослівно: "Влада Білорусі шукає можливість налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152–мм і 122–мм і перехід в подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122–мм, 220–мм і 300–мм з імпортних складових".

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Деталі: За інформацією ГУР, білоруська делегація планує 20-23 листопада відвідати Іран, де проведе переговори щодо налагодження повного циклу виробництва артилерійських снарядів.

Що цьому передувало: Раніше ЦНС повідомляв, що Іран постачає Росії безпілотники двома шляхами – повітряним та морським.