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Беларусь договаривается с Ираном о производстве артиллерийских снарядов – ГУР

"Украинская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 15:49
Беларусь договаривается с Ираном о производстве артиллерийских снарядов – ГУР
152-мм гаубица, иллюстрированное фото с сайта MilitaryRussia

Беларусь планирует наладить производство боеприпасов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, для этого белорусский режим планирует провести переговоры с Ираном.

Источник: Главное управление разведки МОУ в Facebook

Дословно: "Власти Беларуси ищут возможность налаживания на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152–мм и 122–мм и переход в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов. Также выясняется возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122–мм, 220–мм и 300–мм из импортных составляющих".

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Детали: По информации ГУР, белорусская делегация планирует 20–23 ноября посетить Иран, где проведет переговоры по налаживанию полного цикла производства артиллерийских снарядов.

Что этому предшествовало: Ранее ЦНС сообщал, что Иран поставляет России беспилотники двумя путями – воздушным и морским.

Темы: ИранБеларусьоружие
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