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Обстріл Запорізької області: з-під завалів дістали 7 тіл

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 17 листопада 2022, 17:53
Рятувальні роботи, фото пресслужби ДСНС

Під завалами житлового будинку у місті Вільнянськ Запорізької області, куди вночі влучила російська ракета, знайшли тіла сімох загиблих.

Джерело: пресслужба ДСНС, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

Дослівно: "На даний час з-під завалів вилучено вже 6 загиблих. Під завалами можливо знаходяться люди. В будинку проживало 4 родини – щонайменше 8 людей".

Деталі: Станом на 15:30  рятувальники розібрали близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій. ДСНС повідомили, що робота не зупиниться і вночі, тому планується встановити освітлювальні башти.

До робіт залучено 7 одиниць техніки та 39 рятувальників, від комунальних служб – 6 одиниць техніки та 10 співробітників, а також 25 волонтерів.

 
 
 

Оновлено о 18:11: Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що з-під завалів вилучено тіла 7 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Роботи тривають.

Що цьому передувало: Місто Вільнянськ в ніч на 17 листопада російська ракета влучила у житлові будинки. Раніше повідомлялося про 4 загиблих.

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Теми: Запорізька областьжертви
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