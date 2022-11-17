Обстрел Запорожской области: из-под завалов достали 7 тел

Под завалами жилого дома в городе Вольнянск Запорожской области, куда ночью попала российская ракета, нашли тела семерых погибших.

Источник: пресс-служба ГСЧС, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "В настоящее время из-под завалов изъято уже 6 погибших. Под завалами возможно находятся люди. В доме проживало 4 семьи - по меньшей мере 8 человек".

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Детали: По состоянию на 15:30 спасатели разобрали около 70 тонн остатков строительных конструкций. ГСЧС сообщили, что работа не остановится и ночью, поэтому планируется установить осветительные башни.

К работам привлечено 7 единиц техники и 39 спасателей, от коммунальных служб – 6 единиц техники и 10 сотрудников, а также 25 волонтеров.

Обновлено в 18:11: Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что из-под завалов изъяты тела 7 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Работы продолжаются.

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Что этому предшествовало: Город Вольнянск в ночь на 17 ноября российская ракета попала в жилые дома. Ранее сообщалось о 4 погибших.