Пелоси заявила, что больше не будет бороться за лидерство в Демократической партии США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не будет баллотироваться на руководящую должность в партии, что знаменует собой конец эпохи и создает серьезные потрясения для демократов в Палате представителей.

Об этом она сказала в своем выступлении на заседании Палаты представителей в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Пелоси похвасталась законодательными достижениями партии под ее руководством, прежде чем сказать: "Теперь мы должны смело двигаться в будущее".

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"Пришло время новому поколению возглавить демократическую фракцию", - сказала спикер.

Пелоси заявила, что продолжит "говорить от имени жителей Сан-Франциско" как их конгрессмен, но не будет стремиться к переизбранию на руководящую должность.

Ее заявление было сделано после того, как демократы потеряли большинство в нижней палате, но сохранили контроль над Сенатом на промежуточных выборах 2022 года.

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Пелоси сказала, что когда она впервые посетила столицу в детстве, она никогда не представляла, что пройдет путь "от домохозяйки до спикера Палаты представителей".

82-летняя Пелоси возглавила фракцию демократов в Палате представителей в 2002 году после того, как многие члены ее партии выступили против резолюции, санкционировавшей применение силы в Ираке. Она возглавляла демократов в разные для них времена, наблюдая за тем, как они выросли до большинства в 257 мест после выборов 2008 года, а затем упали до меньшинства в 188 мест, а затем снова поднялись.

Она дважды занимала должность спикера после выборов 2006 и 2018 годов и потеряла ее после выборов 2010 года.

Ее законодательные победы во времена Байдена закрепили ее репутацию одного из самых успешных партийных лидеров в Конгрессе. Во времена администрации Обамы Пелоси помогла принять масштабный законопроект об экономическом стимулировании и закон о доступном медицинском обслуживании 2010 года, который обеспечил медицинское обслуживание для более 35 миллионов американцев.

В интервью CNN в начале этого месяца Пелоси заявила, что жестокое нападение на ее мужа в конце октября повлияло на ее решение относительно собственного политического будущего.

Пол Пелоси был атакован мужчиной с молотком в доме супругов в Сан-Франциско, сообщили власти. Согласно судебным документам, нападавший искал спикера.