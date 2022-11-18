ЗСУ знищили РЛС окупантів біля Нової Каховки – ОК "Південь"

В ОК "Південь" повідоимили про знищення радіолокаційної станції окупантів в районі Нової Каховки.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування".

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Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, у Каховському районі росіяни посилили фільтраційні заходи, а в Каховці – мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.