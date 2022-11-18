Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ знищили РЛС окупантів біля Нової Каховки – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 03:06
Фото: Генштаб ЗСУ

В ОК "Південь" повідоимили про знищення радіолокаційної станції окупантів в районі Нової Каховки.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування".

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, у Каховському районі росіяни посилили фільтраційні заходи, а в Каховці – мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Орбан запропонував альтернативу плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

Україна вироблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з шістьма країнами НАТО

відео, фотоКомітет захисту журналістів вручив нагороду головреду УП Севгіль Мусаєвій

Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту

Усі новини...
війна
Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 
На Івано-Франківщині пройдуть військові навчання, мешканців просять не лякатись вибухів – ОВА
Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб
Останні новини
01:53
Білий дім: Лише Зеленський може прийняти рішення про переговори з Росією, його не підштовхують
01:07
Засновницю стартапу Theranos засудили в США до 11 років в'язниці за шахрайство
00:51
Чарльз ІІІ заборонив подавати фуа-гра в королівських резиденціях
00:37
ЗСУ зруйнували пункт базування окупантів на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
00:21
Путін перетворить заморожену війну в Україні на бомбу уповільненої дії – Кулеба
23:59
відеоЗеленський: Енергетики працюють, аварійних відключень вже значно менше
23:52
На Донеччині наджорстокі бої, за минулу добу відбито близько 100 атак – Зеленський
23:09
оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди
23:06
Аварійні відключення світла в суботу не плануються – "Укренерго"
22:37
У Росії влаштували істерику через відео з убитими окупантами
Усі новини...