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ВСУ уничтожили РЛС оккупантов возле Новой Каховки – ОК "Юг"

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 02:06
ВСУ уничтожили РЛС оккупантов возле Новой Каховки – ОК Юг
Фото: Генштаб ВСУ

В ОК "Юг" сообщили об уничтожении о радиолокационной станции в районе Новой Каховки.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. На данном этапе известно о радиолокационной станции в районе Новой Каховки и боевой бронированной машине в районе Голой Пристани. Остальное требует доразведки".

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Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, в Каховском районе россияне усилили фильтрационные мероприятия, а в Каховке - минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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