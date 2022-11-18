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Окупанти тримають у Чорному морі підводний ракетоносій з 4 «Калібрами» - ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 06:15
Фото: Getty Images

За даними ОК "Південь", наразі корабельне угруповання флоту окупантів складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

Джерело: ОК "Південь у Facebook

Деталі: В оперативному командуванні при цьому нагадали, що зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет.

Що було раніше: Росія 17 листопада вивела у Чорне море до 6 кораблів, серед яких 3 з "Калібрами" загальною кількістю до 20 ракет.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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