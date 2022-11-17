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Росія у 5 разів збільшила кількість "Калібрів" у Чорному морі

Ірина БалачукЧетвер, 17 листопада 2022, 10:24
Росія у 5 разів збільшила кількість Калібрів у Чорному морі
Запуск ракет "Калібр" по території України. Скриншот з відео РИА Новости

Росія 17 листопада вивела у Чорне море до 6 кораблів, серед яких 3 з "Калібрами" загальною кількістю до 20 ракет.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ВМС: "Станом на 17 листопада: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 6 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – до 20 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 1 корабля". 

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Деталі: Ще 76 "Калібрів" несуть 5 російських кораблів, що перебувають у Середземному морі, та 24 ракети – 3 російських кораблі у Каспійському морі.

Повідомляється, що за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: 

  • до Азовського моря – 34 судна, з них 8 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 18 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС ЗСУ нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), оскільки вимикає системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в Азовському морі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Станом на ранок 16 листопада Росія тримала у Чорному морі 8 кораблів, серед яких один носій крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. 

Теми: РосіяЧорне моревійна
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