Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"

По данным ОК "Юг", сейчас корабельная группировка флота оккупантов состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоносец снаряженный 4 ракетами "Калибр".

Источник: ОК "Юг в Facebook

Детали: В оперативном командовании при этом напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет.

Что предшествовало: Россия 17 ноября вывела в Черное море до 6 кораблей, среди которых 3 с "Калибрами" общим количеством до 20 ракет.