Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 06:15
Фото: Getty Images

По данным ОК "Юг", сейчас корабельная группировка флота оккупантов состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоносец снаряженный 4 ракетами "Калибр".

Источник: ОК "Юг в Facebook

Детали: В оперативном командовании при этом напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет.

Что предшествовало: Россия 17 ноября вывела в Черное море до 6 кораблей, среди которых 3 с "Калибрами" общим количеством до 20 ракет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста

Все новости...
война
Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию
На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА
Вагнеровцы начали вербовать на войну рабочих заводов - Генштаб
Последние новости
04:40
ЕС до 5 декабря подготовится к внедрению предельной цены на российскую нефть
03:47
Страны G7 на следующей неделе хотят объявить предельную цену на российскую нефть
03:13
Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа
02:34
Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ
01:53
Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
01:07
Основательницу стартапа Theranos приговорили в США к 11 годам тюрьмы за мошенничество
00:51
Чарльз ІІІ запретил подавать фуа-гра в королевских резиденциях
00:37
ВСУ разрушили пункт базирования оккупантов на Кинбурнской косе - ОК "Юг"
00:21
Путин превратит замороженную войну в Украине в бомбу замедленного действия - Кулеба
23:59
видеоЗеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше
Все новости...