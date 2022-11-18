Оккупанты держат в Черном море подводный ракетоносец с 4 "Калибрами" - ОК "Юг"
Пятница, 18 ноября 2022, 06:15
По данным ОК "Юг", сейчас корабельная группировка флота оккупантов состоит из 7 боевых кораблей, среди которых 1 подводный ракетоносец снаряженный 4 ракетами "Калибр".
Источник: ОК "Юг в Facebook
Детали: В оперативном командовании при этом напомнили, что изменение обстановки, в том числе и в расстановке сил в море, может измениться очень быстро, как и произойти пуск ракет.
Что предшествовало: Россия 17 ноября вывела в Черное море до 6 кораблей, среди которых 3 с "Калибрами" общим количеством до 20 ракет.
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