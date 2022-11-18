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Ізраїль дозволив членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами – ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 09:52
Фото pixabay.com

Влада Ізраїлю дозволила країнам-членам НАТО постачати Україні озброєння, яке містить ізраїльські компоненти, а також профінансувала закупівлю "стратегічних матеріалів" для України.

Джерело: Haaretz

Дослівно Haaretz: "Міністерство оборони нещодавно пом'якшило свої рекомендації і погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Великобританія, можуть поставляти Україні системи озброєнь, що містять ізраїльські компоненти, такі як електрооптичні системи і системи управління вогнем".

Деталі: Також видання з’ясувало, що під тиском американської адміністрації Ізраїль нещодавно погодився профінансувати "стратегічні матеріали" на мільйони доларів для допомоги Україні.

За даними трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї.

Але після переговорів між урядами двох країн сторони вирішили, що Ізраїль профінансує стратегічні матеріали.

Повідомляється, що платіж на суму в кілька мільйонів доларів був перерахований країні-члену НАТО, яка бере активну участь у постачанні військової техніки в Україну. Ця країна закупила стратегічні матеріали і відправила їх в Україну.

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Про які саме матеріали йдеться, виданню невідомо.

Зазначається, що Ізраїль попросив усі сторони, що беруть участь в угоді з продажу стратегічних матеріалів, не розголошувати її публічно, щоб "не розсердити Путіна".

Передісторія: 

Теми: УкраїнаІзраїльвійназброя
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