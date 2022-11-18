Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ізраїль дозволив членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами – ЗМІ

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 08:52
Ізраїль дозволив членам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами – ЗМІ
Фото pixabay.com

Влада Ізраїлю дозволила країнам-членам НАТО постачати Україні озброєння, яке містить ізраїльські компоненти, а також профінансувала закупівлю "стратегічних матеріалів" для України.

Джерело: Haaretz

Дослівно Haaretz: "Міністерство оборони нещодавно пом'якшило свої рекомендації і погодилося з тим, що члени НАТО, такі як Великобританія, можуть поставляти Україні системи озброєнь, що містять ізраїльські компоненти, такі як електрооптичні системи і системи управління вогнем".

Реклама:

Деталі: Також видання з’ясувало, що під тиском американської адміністрації Ізраїль нещодавно погодився профінансувати "стратегічні матеріали" на мільйони доларів для допомоги Україні.

За даними трьох високопоставлених європейських дипломатичних чиновників, американці хотіли, щоб Ізраїль поставив Україні зенітні батареї.

Але після переговорів між урядами двох країн сторони вирішили, що Ізраїль профінансує стратегічні матеріали.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що платіж на суму в кілька мільйонів доларів був перерахований країні-члену НАТО, яка бере активну участь у постачанні військової техніки в Україну. Ця країна закупила стратегічні матеріали і відправила їх в Україну.

Про які саме матеріали йдеться, виданню невідомо.

Зазначається, що Ізраїль попросив усі сторони, що беруть участь в угоді з продажу стратегічних матеріалів, не розголошувати її публічно, щоб "не розсердити Путіна".

Передісторія: 

Теми: УкраїнаІзраїльвійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: