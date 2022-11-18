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Израиль разрешил членам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами – СМИ

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 09:52
Фото pixabay.com

Власти Израиля разрешили странам-членам НАТО поставлять Украине вооружение, которое содержит израильские компоненты, а также профинансировали закупку "стратегических материалов" для Украины.

Источник: Haaretz

Дословно Haaretz: "Министерство обороны недавно смягчило свои рекомендации и согласилось с тем, что члены НАТО, такие как Великобритания, могут поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнем".

Детали: Также издание выяснило, что под давлением американской администрации Израиль недавно согласился профинансировать "стратегические материалы" на миллионы долларов для помощи Украине.

По данным трех высокопоставленных европейских дипломатических чиновников, американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи.

Но после переговоров между правительствами двух стран стороны решили, что Израиль профинансирует стратегические материалы.

Сообщается, что платеж на сумму в несколько миллионов долларов был перечислен стране-члену НАТО, которая принимает активное участие в поставках военной техники в Украину. Эта страна закупила стратегические материалы и отправила их в Украину.

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О каких именно материалах идет речь, изданию неизвестно.

Отмечается, что Израиль попросил все стороны, участвующие в сделке по продаже стратегических материалов, не разглашать ее публично, чтобы "не разозлить Путина".

Предыстория: 

  • На фоне активного использования Россией иранских дронов Украина заявила, что направит ноту Израилю о безотлагательном предоставлении систем ПВО. По данным СМИ, в ноте Украина попросила о помощи такими системами, как Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David's Sling, Arrow Interceptor. Также Израиль просят о поддержке в подготовке украинских военных.
  • В то же время министр обороны Израиля Бенни Ганц говорил, что Израиль не будет поставлять оружие Украине для противостояния российскому вторжению, но мог бы предоставить систему раннего предупреждения о приближении ракетных ударов или ударов дронов.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил президента Украины, что "разберется" и "подумает", как помочь Украине получить израильские ПВО.

Темы: УкраинаИзраильвойнаоружие
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