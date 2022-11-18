У Вільнянську вже знайшли тіла 9 загиблих – ОП

У місті Вільнянськ Запорізької області зросла до 9 осіб кількість загиблих від удару в ніч на 17 листопада, тривають аварійно-рятувальні роботи.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Тимошенка: "Станом на ранок виявлено ще 2 загиблих. Таким чином, від ракет російських терористів, які вчора обстріли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким".

Цьому передувало: У ніч на 17 листопада місто Вільнянськ зазнало ракетного удару. Було влучання в житлові будинки, в одному з них проживали три родини, всього близько 10 людей.