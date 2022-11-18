В Вольнянске уже нашли тела 9 погибших – ОП
Пятница, 18 ноября 2022, 10:03
В городе Вольнянск Запорожской области возросло до 9 человек количество погибших от удара в ночь на 17 ноября, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко
Прямая речь Тимошенко: "По состоянию на утро обнаружены еще 2 погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, вчера обстрелявших жилые дома, уже обнаружено 9 погибших. Мои соболезнования родным и близким".
Этому предшествовало: В ночь на 17 ноября город Вольнянск подвергся ракетному удару. Было попадание в жилые дома, в одном из них проживало три семьи, всего около 10 человек.
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