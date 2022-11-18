Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Вольнянске уже нашли тела 9 погибших – ОП

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 10:03
Последствия удара по Вольнянску, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В городе Вольнянск Запорожской области возросло до 9 человек количество погибших от удара в ночь на 17 ноября, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Тимошенко: "По состоянию на утро обнаружены еще 2 погибших. Таким образом, от ракет российских террористов, вчера обстрелявших жилые дома, уже обнаружено 9 погибших. Мои соболезнования родным и близким".

Этому предшествовало: В ночь на 17 ноября город Вольнянск подвергся ракетному удару. Было попадание в жилые дома, в одном из них проживало три семьи, всего около 10 человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Все новости...
Запорожская область
Россияне атаковали ракетами С-300 село в Запорожской области
Обстрел Запорожской области: из-под завалов достали 7 тел
На оккупированной части Запорожской области срывают российские флаги и вывешивают украинские – ЦНС
Последние новости
08:32
Украинская авиация уничтожила россиян с техникой на Луганщине
08:02
Оккупанты обстреляли 3 общины Никопольского района: более 60 прилетов
07:32
Только за 6 дней в Горловку доставили около 500 раненых мобилизованных РФ - Генштаб
06:57
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 6 населенных пунктов на Донетчине - Генштаб
05:40
Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW
04:40
ЕС до 5 декабря подготовится к внедрению предельной цены на российскую нефть
03:47
Страны G7 на следующей неделе хотят объявить предельную цену на российскую нефть
03:13
Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа
02:34
Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ
01:53
Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
Все новости...