Аксьонов наказав будувати фортифікації в окупованому Криму

Окупаційна "влада" захопленого росіянами Криму наказала провести на півострові "фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан".

Джерело: призначений Росією "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова: "На території (тимчасово окупованого - ред.) Криму під моїм контролем проводять фортифікаційні роботи, спрямовані на гарантоване забезпечення безпеки кримчан".

Деталі: Водночас Аксьонов заявив, що безпека окупованого Криму "має бути досягнута за рахунок заходів", які виконуються на тимчасово захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної "влади" намагаються скоординувати.

Що цьому передувало: У Кремлі заявили, що в тимчасово окупованому Криму планують посилити "безпеку транспортної інфраструктури", якій нібито загрожує діяльність у тому числі спецслужб України, а охорону об'єктів транспортного комплексу не слід довіряти "неуповноваженим особам".