Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Аксенов поручил строить фортификации в оккупированном Крыму

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 10:43
Аксенов поручил строить фортификации в оккупированном Крыму
Сергей Аксенов, скрин с видео

Оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма распорядились провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан". 

Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь: "На территории (временно оккупированного - ред.) Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан".

Реклама:

Детали: В то же время Аксенов заявил, что безопасность оккупированного Крыма "должна быть достигнута за счет мероприятий", выполняемых на временно захваченной россиянами части Херсонской области. По его словам, действия оккупационных "властей" пытаются скоординировать.

Что этому предшествовало: В Кремле заявили, что во временно оккупированном Крыму планируют усилить "безопасность транспортной инфраструктуры", которой якобы угрожает деятельность в том числе спецслужб Украины, а охрану объектов транспортного комплекса не следует доверять "неуполномоченным лицам".

Темы: Крымдеоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Крым
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: