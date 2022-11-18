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Аксенов поручил строить фортификации в оккупированном Крыму

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 11:43
Сергей Аксенов, скрин с видео

Оккупационные "власти" захваченного россиянами Крыма распорядились провести на полуострове "фортификационные работы для обеспечения безопасности крымчан". 

Источник: назначенный Россией "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь: "На территории (временно оккупированного - ред.) Крыма под моим контролем проводят фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан".

Детали: В то же время Аксенов заявил, что безопасность оккупированного Крыма "должна быть достигнута за счет мероприятий", выполняемых на временно захваченной россиянами части Херсонской области. По его словам, действия оккупационных "властей" пытаются скоординировать.

Что этому предшествовало: В Кремле заявили, что во временно оккупированном Крыму планируют усилить "безопасность транспортной инфраструктуры", которой якобы угрожает деятельность в том числе спецслужб Украины, а охрану объектов транспортного комплекса не следует доверять "неуполномоченным лицам".

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Темы: Крымдеоккупация
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