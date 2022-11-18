Резніков показав броню українського виробництва для ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна вдосконалює логістику за домопогою натівської програми Logfas і сформувало запас бронежилетів і шоломів. Міністр також показав шоломи українського виробництва.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова: "Станом на 17 листопада 2022 року Міністерство оборони не тільки забезпечило поточні потреби Збройних сил, але й сформувало і вже пару місяців підтримує для армії резерв у вигляді понад 200 тис. бронежилетів і понад 100 тис. шоломів".

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Деталі: За його словами, резерв потреб ЗСУ буде поступово зростати відповідно до запитів.

Взимку 2022 року українські виробники бронежилетів були спроможні виготовити 3-5 тис. одиниць броні на місяць. Що абсолютно не відповідало запитам військових.

Весною Міноборони зробило багато, щоб українські виробники бронезахисту змогли зберегти і наростити виробничі потужності.

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Пряма мова: "Наступного року Україна буде здатна самостійно забезпечити усі потреби сил оборони у бронежилетах та шоломах. Імпорт за необхідності може стати точковим доповненням.

На столі переді мною - екземпляри шоломів і бронежилетів українського виробництва, які відповідають 4 та 6 класу захисту за стандартами НАТО.

Підкреслюю. Те, що ви бачите – не імпортовано і далі зібрано-зшито. А вироблено. Від сталевих і керамічних плит до тканини, фурнітури, спеціальних ниток тощо".

Деталі: Міністр повідомив, що наразі в Україні відсутня можливість виробляти тільки один специфічний компонент, оскільки немає відповідних технологій у хімічній промисловості.

Крім того, українські виробники розробили бронежилет спеціально для захисниць з врахуванням антропологічних особливостей, з засобами для перерозподілу навантаження тощо: "Йому немає аналогів. Після завершення циклу випробувань він піде у війська".

Наразі також тестується бронежилет 6 класу захисту з керамічними плитами і низкою новацій, які знижують навантаження на спину і дозволяють одним рухом швидко скинути захист.

Резніков зазначив, що під час активної фази війни Україна де-факто стала незалежною в одному з важливих елементів забезпечення захисників.

Пряма мова: "Ми намагаємось застосовувати подібну стратегію скрізь, де це обґрунтовано. Щоб Україна максимально спиралася на свій потенціал і розвивала його. У першу чергу – у процесі забезпечення озброєнням та військовою технікою.

Зокрема, Міноборони ініціювало та забезпечило ухвалення рішення Уряду, яке значно спростило процес випробування та прийняття зразків на озброєння чи постачання.

Наступним кроком буде перегляд усіх існуючих ДКРів (дослідно-конструкторських розробок), щоб залишити фінансування тільки тих, які дійсно зорієнтовані на результат. А також зміна підходу до реалізації ДКР".

Деталі: Попереду, за словами Резнікова, дуже непростий період: "Ворог вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу. Але баланс вже змінився. Росія приречена на поразку. Україна обов’язково переможе. Працюємо над тим, щоб світ сприйняв українське бачення перемоги, і вона настала якомога швидше".

Також військові вдосконалюють логістику, у тому числі – через впровадження натівської програми Logfas: "Ми детально пояснюємо логіку наших дій партнерам і будуємо систему проектів підтримки на середній та довгий терміни. Це залучає економічний потенціал вільного світу на користь України. Росія на цьому полі програє".