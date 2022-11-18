Резников показал броню украинского производства для ВСУ

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина совершенствует логистику с помощью натовской программы Logfas и сформировало запас бронежилетов и шлемов. Министр также показал шлемы украинского производства.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на 17 ноября 2022 года Министерство обороны не только обеспечило текущие потребности Вооруженных сил, но и сформировало и уже пару месяцев поддерживает для армии резерв в виде более 200 тыс. бронежилетов и более 100 тыс. шлемов".

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Детали: По его словам, резерв потребностей ВСУ будет постепенно расти в соответствии с запросами.

Зимой 2022 года украинские производители бронежилетов были способны изготовить 3-5 тыс. единиц брони в месяц. Что совершенно не соответствовало запросам военных.

Весной Минобороны сделало много, чтобы украинские производители бронезащиты смогли сохранить и нарастить производственные мощности.

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Прямая речь: "В следующем году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и шлемах. Импорт при необходимости может стать точечным дополнением.

На столе передо мной - экземпляры шлемов и бронежилетов украинского производства, которые соответствуют 4 и 6 классу защиты по стандартам НАТО.

Подчеркиваю. То, что вы видите - не импортировано и далее собрано-сшито. А произведено. От стальных и керамических плит до ткани, фурнитуры, специальных нитей и т.д.".

Детали: Министр сообщил, что сейчас в Украине отсутствует возможность производить только один специфический компонент, поскольку нет соответствующих технологий в химической промышленности.

Кроме того, украинские производители разработали бронежилет специально для защитниц с учетом антропологических особенностей, со средствами для перераспределения нагрузки и тому подобное: "Ему нет аналогов. После завершения цикла испытаний он пойдет в войска".

Сейчас также тестируется бронежилет 6 класса защиты с керамическими плитами и рядом новаций, которые снижают нагрузку на спину и позволяют одним движением быстро сбросить защиту.

Резников отметил, что во время активной фазы войны Украина де-факто стала независимой в одном из важных элементов обеспечения защитников.

Прямая речь: "Мы стараемся применять подобную стратегию везде, где это обосновано. Чтобы Украина максимально опиралась на свой потенциал и развивала его. В первую очередь - в процессе обеспечения вооружением и военной техникой.

В частности, Минобороны инициировало и обеспечило принятие решения Правительства, которое значительно упростило процесс испытания и принятия образцов на вооружение или поставки.

Следующим шагом будет пересмотр всех существующих ОКР (опытно-конструкторских разработок), чтобы оставить финансирование только тех, которые действительно ориентированы на результат. А также изменение подхода к реализации ОКР".

Детали: Впереди, по словам Резникова, очень непростой период: "Враг прибегает к террору, чтобы вызвать гуманитарный кризис. Но баланс уже изменился. Россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее".

Также военные совершенствуют логистику, в том числе - через внедрение натовской программы Logfas: "Мы подробно объясняем логику наших действий партнерам и строим систему проектов поддержки на средний и долгий сроки. Это привлекает экономический потенциал свободного мира в пользу Украины. Россия на этом поле проигрывает".