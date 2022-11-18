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Російські еліти змирилися з поразкою у війні після втрати Херсона – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 12:49
Російські еліти змирилися з поразкою у війні після втрати Херсона – росЗМІ
Володимир Путін, фото з відкритих джерел

Відступ російських військ із Херсона став болючою подією для еліт в Росії – прийшло розуміння, що "справжню війну програно".

Джерело: "Медуза" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії та уряду РФ, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами співрозмовників "Медузи", відступ із Херсона став "дуже болючою подією" для російських еліт. Джерело, близьке до підприємців із "ближнього кола" Володимира Путіна, висловилося наступним чином:

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Пряма мова: "Прийшло розуміння – справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати. (З одного боку - ред.) будуть реваншистські настрої. З іншого – буде запит на нормалізацію і стабілізацію".

Більше деталей: Однак, як стверджує "Медуза", у політичному блоці адміністрації президента РФ налаштовані оптимістичніше. Зокрема, за словами одного з джерел, у Кремлі все ще сподіваються, що на Заході "розвалиться консенсус на підтримку України" через потребу в дешевих енергоносіях.

Другою надією Кремля, за інформацією видання, є різка зміна політичної ситуації в Україні та відставка Володимира Зеленського. Крім того, російська влада вірить, що за кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і переломить ситуацію на фронті.

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При цьому джерела видання в АП стверджують, що відступ із Херсона ніяк не позначився на настроях більшості росіян, тому що цю подію не встигли "просунути" в пропаганді і люди "не загорілися". На його думку, з цієї причини росіяни легко сприймають офіційні пояснення, що місто необхідно було залишити. "Медуза" підкреслює, що дані соцопитувань також більше підтверджують ці тези.

При цьому джерела серед регіональних політиків і бізнесменів не вірять, що Кремлю вдасться переломити ситуацію. Співрозмовник у регіональному відділенні "Единой России" резюмував: "Те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардаку в державі, начебто і підозрювали про нього, але не до такої міри".

За словами іншого регіонального чиновника, у його колі "почало виникати відчуття чужої війни".

Близьке до уряду джерело розповіло, що на тлі постійних військових поразок їх стала ще більше турбувати "повна закритість вищого керівництва Росії": "Нас ні про не повідомляють, багато чого дізнаємося з новин, причому українських і західних. Виглядає так, що постійно йдемо на поступки і ще намагаємося це приховати і сховати".

Таке "гнітюче враження" з'явилося, зокрема, після метання Кремля щодо "зернової угоди", як зазначає видання. Серед високопоставлених чиновників дедалі розумнішою видається позиція представників "еліти", які "не вписуються в спецоперацію повністю".

Проте, за словами джерел "Медузи", незважаючи на все невдоволення, чиновники і бізнесмени в РФ не мають наміру вживати якихось дій проти Путіна: "Просто хочеться, щоб усе це швидше закінчилося".

Теми: РосіяЗМІвійна
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