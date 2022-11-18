Российские элиты смирились с поражением в войне после потери Херсона – росСМИ

Отступление российских войск из Херсона стало болезненным событием для элит в России – пришло понимание, что "настоящая война проиграна".

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и правительству РФ, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам собеседников "Медузы", отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для российских элит. Собеседник, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Владимира Путина, высказался следующим образом:

Прямая речь: "Пришло понимание – настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. (С одной стороны - ред.) будут реваншистские настроения. С другой – будет запрос на нормализацию и стабилизацию".

Больше деталей: Однако, как утверждает "Медуза", в политическом блоке администрации президента РФ настроены более оптимистично. В частности, по словам одного из источников, в Кремле все еще надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за потребности в дешевых энергоносителях.

Второй надеждой Кремля, по информации издания, является резкое изменение политической ситуации в Украине и отставка Владимира Зеленского. Кроме того, российские власти верят, через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и переломит ситуацию на фронте.

При этом источники издания в АП утверждают, что отступление из Херсона никак не сказалось на настроении большинства россиян, потому что это событие не успели "продвинуть" в пропаганде и люди "не загорелись". Он утверждает, что по этой причине россияне легко принимают официальные объяснения, что город необходимо было оставить. "Медуза" подчеркивает, что данные соцопросов больше также подтверждают эти тезисы.

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При этом источники среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию. Собеседник в региональном отделении "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

По словам другого регионального чиновника, в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Близкий к правительству источник рассказал, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства России": "Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать"

Такое "гнетущее впечатление" появилось в том числе после метания Кремля по "зерновой сделке", как отмечает издание. Среди высокопоставленных чиновников все более разумной кажется позиция представителей "элиты", которые "не вписываются в спецоперацию полностью".

Тем не менее, по словам источников "Медузы", несмотря на все недовольство, чиновники и бизнесмены в РФ не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".