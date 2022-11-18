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Российские элиты смирились с поражением в войне после потери Херсона – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 12:49
Российские элиты смирились с поражением в войне после потери Херсона – росСМИ
Владимир Путин, фото из открытых источников

Отступление российских войск из Херсона стало болезненным событием для элит в России – пришло понимание, что "настоящая война проиграна".

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и правительству РФ, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам собеседников "Медузы", отступление из Херсона стало "очень болезненным событием" для российских элит. Собеседник, близкий к предпринимателям из "ближнего круга" Владимира Путина, высказался следующим образом:

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Прямая речь: "Пришло понимание – настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать о том, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть. (С одной стороны - ред.) будут реваншистские настроения. С другой – будет запрос на нормализацию и стабилизацию".

Больше деталей: Однако, как утверждает "Медуза", в политическом блоке администрации президента РФ настроены  более оптимистично. В частности, по словам одного из источников, в Кремле все еще надеются, что на Западе "развалится консенсус в поддержку Украины" из-за потребности в дешевых энергоносителях.

Второй надеждой Кремля, по информации издания, является резкое изменение политической ситуации в Украине и отставка Владимира Зеленского. Кроме того, российские власти верят, через несколько месяцев российская армия станет более боеспособна из-за мобилизации и переломит ситуацию на фронте.

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При этом источники издания в АП утверждают, что отступление из Херсона никак не сказалось на настроении большинства россиян, потому что это событие не успели "продвинуть" в пропаганде и люди "не загорелись". Он утверждает, что по этой причине россияне легко принимают официальные объяснения, что город необходимо было оставить. "Медуза" подчеркивает, что данные соцопросов больше также подтверждают эти тезисы.

При этом источники среди региональных политиков и бизнесменов не верят, что Кремлю удастся переломить ситуацию. Собеседник в региональном отделении "Единой России" резюмировал: "Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени".

По словам другого регионального чиновника, в его кругу "начало возникать ощущение чужой войны".

Близкий к правительству источник рассказал, что на фоне постоянных военных поражений их стала еще больше беспокоить "полная закрытость высшего руководства России": "Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать"

Такое "гнетущее впечатление" появилось в том числе после метания Кремля по "зерновой сделке", как отмечает издание. Среди высокопоставленных чиновников все более разумной кажется позиция представителей "элиты", которые "не вписываются в спецоперацию полностью".

Тем не менее, по словам источников "Медузы", несмотря на все недовольство, чиновники и бизнесмены в РФ не намерены предпринимать каких-либо действий против Путина: "Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось".

Темы: РосcияСМИвойна
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