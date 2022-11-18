Кількість загиблих у Вільнянську зросла до 10-ти

Кількість загиблих внаслідок російського удару по житловому будинку у Вільнянську Запорізької області зросла до 10-ти – всього у двоповерхівці проживало 10 людей.

Джерело: пресслужба Запорізької обласної прокуратури

Дослівно: "Вночі 17 листопада 2022 року окупаційні війська завдали три удари ракетами С-300 по місту Вільнянськ. Одна з ракет влучила в двоповерховий житловий будинок, у якому мешкало 10 людей. На даний час відомо про 10 загиблих, з них 3 – діти".

Деталі: Від російського обстрілу постраждали також території та будівлі об’єкту критичної інфраструктури.

Що цьому передувало: У ніч на 17 листопада місто Вільнянськ зазнало російського ракетного удару. Було влучання в житлові будинки, в одному з них проживали три родини, всього близько 10 людей. Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих унаслідок удару.