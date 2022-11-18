Количество погибших в Вольнянске возросло до 10-ти

Количество погибших в результате российского удара по жилому дому в Вольнянске Запорожской области возросло до 10-ти – всего в двухэтажке проживало 10 человек.

Источник: пресс-служба Запорожской областной прокуратуры

Дословно: "Ночью 17 ноября 2022 года оккупационные войска нанесли три удара ракетами С-300 по городу Вольнянск. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них 3 – дети".

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Детали: От российского обстрела пострадали также территории и здания объекта критической инфраструктуры.

Что этому предшествовало: В ночь на 17 ноября город Вольнянск подвергся российскому ракетному удару. Было попадание в жилые дома, в одном из них проживали три семьи, всего около 10 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших в результате удара.