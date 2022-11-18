Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество погибших в Вольнянске возросло до 10-ти

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 15:26
ВОЛЬНЯНСК, ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ КИРИЛЛА ТИМОШЕНКО

Количество погибших в результате российского удара по жилому дому в Вольнянске Запорожской области возросло до 10-ти – всего в двухэтажке проживало 10 человек.

Источник: пресс-служба Запорожской областной прокуратуры

Дословно: "Ночью 17 ноября 2022 года оккупационные войска нанесли три удара ракетами С-300 по городу Вольнянск. Одна из ракет попала в двухэтажный жилой дом, в котором проживало 10 человек. В настоящее время известно о 10 погибших, из них 3 – дети".

Детали: От российского обстрела пострадали также территории и здания объекта критической инфраструктуры.

Что этому предшествовало: В ночь на 17 ноября город Вольнянск подвергся российскому ракетному удару. Было попадание в жилые дома, в одном из них проживали три семьи, всего около 10 человек. Ранее сообщалось о девяти погибших в результате удара.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьжертвывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

фотоСБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию

ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений

В Херсон прибыл первый с начала большой войны поезд из Киева

Зеленский призвал партнеров проявить лидерство в реализации 10 шагов "формулы мира"

Депутата от ОПЗЖ назначили советником главы Херсонской ОГА

Все новости...
Запорожская область
В Запорожской области россияне расстреляли семью с 2 детьми – источники
В Вольнянске уже нашли тела 9 погибших – ОП
Россияне атаковали ракетами С-300 село в Запорожской области
Последние новости
13:57
Стартует Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: почему его уже считают провальным
13:34
Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны
13:30
Что делать, если вы стали свидетелем ДТП: алгоритм действий от Минздрава
13:25
В Литве собрали средства на морской дрон для Украины с названием "PEACE Да"
13:04
"Зерновая инициатива": за 2 дня из украинских портов вышли 9 судов с агропродукцией
12:46
фотоСБУ разоблачила банду, которая предлагала украинским уклонистам выезд в Россию
12:35
Рейд со снайперами, ночь полиции, соседка с топором и объятиями. Как сын искал отца в освобожденном Херсоне
12:20
Михаил Дубинянский: О ключе к победе над империей зла
12:17
видеоСпасатели показали, как заснежило украинские Карпаты
12:00
ДТП с кортежем Зеленского: за два месяца расследования - без подозрений
Все новости...