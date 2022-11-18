Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний олімпійський комітет України, своє рішення він пояснив незгодою з результатами виборів нового складу комітету.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова: "Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх".

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Деталі: Крім того, керівник Української асоціації футболу та екснардеп Андрій Павелко заявив, що призупиняє членство у Комітеті НОК до того часу, поки ситуацію не буде виправлено.

Павелко заявив, що голосував проти членства Шуфрича і Суркіса у складі комітету.

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Нещодавно журналісти опублікували розслідування щодо Павелка. Виявляється, глава УАФ живе у розкішному маєтку біля Києва, а його мати у вересня 2022 року стала власницею цього будинку і землі вартісню понад 5 мільйонів доларів.

У жовтні правоохоронці проводили у цьому будинку обшук у справі про розкрадання коштів в УАФ.

Що цьому передувало: 17 листопада на ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК на період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук, Лілію Подкопаєву.