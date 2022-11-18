Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает Национальный олимпийский комитет Украины, свое решение он объяснил несогласием с результатами выборов нового состава комитета.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь: "Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время я не могу остаться в НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу бесконечно высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойными их".

Детали: Кроме того, руководитель Украинской ассоциации футбола и экс-нардеп Андрей Павелко заявил, что приостанавливает членство в комитете НОК до тех пор, пока ситуация не будет исправлена.

Павелко заявил, что голосовал против членства Шуфрича и Суркиса в составе комитета.

Недавно журналисты опубликовали расследование в отношении Павелко. Оказывается, глава УАФ живет в роскошном имении под Киевом, а его мать в сентябре 2022 года стала владелицей этого дома и земли стоимостью более 5 миллионов долларов.

В октябре правоохранители проводили в этом доме обыск по делу о хищении средств в УАФ.

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Что этому предшествовало: 17 ноября на ХХХVII отчетно-выборной ассамблее НОК новым президентом комитета избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта. На ассамблее также избрали новых членов НОК на период 2022-2026 годов, в частности Нестора Шуфрича, Григория Суркиса, Александра Усика, Андрея Шевченко, Марину Бех-Романчук, Лилию Подкопаеву.