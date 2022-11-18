Зеленський провів розмову з Ердоганом, який до того говорив із Путіним

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як той у п’ятницю поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "У телефонній розмові з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності.

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Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю".

Що передувало: Раніше у п’ятницю Ердоган у телефонній розмові з Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Зокрема, тоді Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.