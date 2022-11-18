Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський провів розмову з Ердоганом, який до того говорив із Путіним

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 17:41
Зеленський і Ердоган, ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як той у п’ятницю поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Зеленський у Twitter

Дослівно: "У телефонній розмові з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності.

Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю".

Що передувало: Раніше у п’ятницю Ердоган у телефонній розмові з Путіним обговорив зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою.

Зокрема, тоді Ердоган заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, тому важливим є відновлення дипломатичних переговорів.

Теми: ЗеленськийЕрдоганПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему

відеоДо Києва прибув прем’єр Британії Ріші Сунак

Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони

фотоСБУ викрила банду, яка пропонувала українським ухилянтам виїзд до Росії

ДТП з кортежем Зеленського: за два місяці розслідування - без підозр

До Херсона прибув перший з початку великої війни потяг зі столиці

Усі новини...
Зеленський
Зеленський ввів до складу Ставки Кубракова і Машовця
Зеленський: Понад 10 мільйонів українців зараз без електрики
Зеленський про вирок MH17: це основа, щоб засудити винних вищого рівня
Останні новини
16:25
РФ масованими ударами намагається виснажити українську ППО - Пентагон
16:06
У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд за кордон, щоб знизити навантаження на енергосистему
15:51
Депутат від ОПЗЖ повідомив, що не буде радником голови Херсонської ОВА
15:41
відеоДо Києва прибув прем’єр Британії Ріші Сунак
15:38
фото, відеоУ російському Шебекіно повідомляють про обстріл
15:20
Російські винищувачі "непрофесійно і небезпечно" наблизились до кораблів НАТО на Балтиці
15:11
У Києві правоохоронці арештували активи російської компанії на 40 мільйонів
14:58
фото, відеоБіля Санкт-Петербурга палає газопровід
14:51
Бібліотека на льодовому материку: полярники розказали про "зачистку" та оновлення книжок
14:25
ФСБ створила спецгрупи для полювання на партизанів - "Спротив"
Усі новини...