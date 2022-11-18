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Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который до того говорил с Путиным

Катерина ТищенкоПятница, 18 ноября 2022, 16:41
Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который до того говорил с Путиным
Зеленский и Эрдоган, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот в пятницу поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: Зеленский в Twitter

Дословно: "В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продолжение зерновой сделки. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности.

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Также обсудили безопасность и энергетическое сотрудничество".

Что предшествовало: Ранее в пятницу Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.

В частности, тогда Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров.

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Темы: ЗеленскийЭрдоганПутин
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