Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Севгіль Мусаєва
головний редактор УП

Правда виживає, коли за неї є кому боротися

П'ятниця, 18 листопада 2022, 09:00

Комітет захисту журналістів вручив Міжнародну нагороду за свободу преси. Серед цьогорічних лауреатів – головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Це текст її промови на церемонії 17 листопада в Нью-Йорку.

"Вашого друга треба одягнути. Потрібен чистий одяг, шкарпетки, спіднє. Можете передати все завтра".

Зранку з машини принесли чорну дорожню сумку Patagonia. І я довго не могла наважитися відкрити її. Мені здавалося, що я порушу особистий простір Брента, який він завжди захищав.

Зробивши глибокий вдих, я все ж таки зважилася потягнути за блискавку.

Речі всередині пахли свіжим пранням, і цей запах одразу вдарив мені в голову. Я обрала коричневу футболку, коричневі штани, шкарпетки також під колір. А потім на дні сумки знайшла ще теплу сорочку. І вирішила, що у сорочці йому буде тепліше.

"Господи, яке це має значення, я везу ці речі в морг", – раптом зловила себе на думці.

Це запис у моєму щоденнику, який я веду з початку повномасштабної війни.

Він зроблений 17-го березня, день війни 22. І називається "Брент".

Це був перший запис за 4 дні з тієї миті, коли я дізналася, що під Ірпенем загинув мій колега та одногрупник, документаліст Брент Рено.

День 123, 26 червня.

О четвертій ранку прокинулася стривожена, снилося, що над центром Києва літає крилата ракета. Випила води, заснула. О 6:20 спохопилася від вибухів. Дим у центральній частині міста було видно з вікна, ракета влучила у житловий будинок.

Ці майже дев'ять місяців війни я почуваюся Робінзоном Крузо, який залишав зарубки кожного дня, що його він прожив, щоб не загубитися в часі. І хотів вижити.

Українському журналістові ще складніше – його зарубки розповідають про те, як виживає величезна країна, його країна, яку намагаються знищити на його очах.

Цими місяцями я часто думаю про мову війни. Як розповісти про неї так, щоб передати весь біль та трагедію, яка відбувається у моїй країні щодня? Чи є слова, які можуть зупинити війну? Чи є слова, здатні описати це горе?..

Люди у звільнених селах та містах, з якими я зустрічалася незабаром після того, як прийшли українські війська, розмовляють своєю мовою. Це схоже на сповідь, позбавлену страху.

Горе у формальдегіді. У цьому одночасно стільки простоти та сили духу, що тобі, слухаючи їх, соромно плакати. Плачеш уже потім над диктофонними записами.

Коли повертаєшся до тих самих людей, у ті самі міста за якийсь час, помічаєш, що їхня мова змінюється. Їхні розповіді про те, що сталося, обростають легендами. Горе випаровується, бо життя перемагає.

З рутини війни тебе іноді викидає в іншу реальність.

Перед моїм від'їздом із Києва в нашому офісі зникло світло. І ми майже годину намагалися налагодити старлінк, підключивши його до генератора, бо людям потрібні наші новини.

Після чергової невдалої спроби я здалася і вийшла на балкон.

У будівлі навпроти розташована гімнастична школа, й кілька десятків маленьких дівчаток саме виконували свої вправи з обручами та стрічками. У них, на відміну від нас, було світло, і я зраділа.

Кілька хвилин я спостерігала за цією картинкою з іншого життя, немов за дивом, яке раптово увірвалося в страшну дійсність.

Війна – завжди про вибір, який доводиться робити щодня, а журналістові – постійно.

Публікувати чи ні списки російських військових тієї миті, коли вони перебувають за кілька кілометрів від сімей твоїх співробітників? Чи розповідати про друга, який потрапив у полон, і його катують, але батьки проти, бо це може зашкодити?

А ще ти часто запитуєш себе: чи громадянин ти більше, а чи журналіст?

"В армію йду не через почуття провини і не через обов'язок. Це про гідність, за яку українці борються вже кілька століть. У мене немає іншої країни і ніколи не буде", – це уривок із листа читачам "Української правди" нашого репортера Ельдара, який став солдатом.

Десятки українських журналістів сьогодні обрали для себе – воювати.

За дев'ять місяців війни в Україні загинуло 42 журналісти. Серед них і ті, хто пішов воювати, і ті, хто розповідав правду про цю війну. Серед них – мої друзі.

"Кожен фотограф мріє зробити фотографію, яка б могла зупинити війну", – написав якось Максим Левін, застрелений російськими військовими 13 березня під Києвом – того самого дня, коли загинув мій дорогий друг Брент Рено.

І я вірю, що він міг би її зробити.

Коли гине журналіст, разом із ним гинуть і його нерозказані історії, ненаписані книги, невідзняті фільми, недорозказана правда.

І тим більше ти хочеш зробити все можливе, щоби правда жила. Загиблі друзі й надалі жили у твоїй роботі. На згадку про Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Брента Рено, Макса Левіна та інших журналістів.

"Ти можеш убити гінця, але не послання", – так називалася кампанія, присвячена вбитій 2017-го року мальтійській журналістці Дафні Каруані Галіції.

Правда виживає, коли за неї є кому боротися.

Отже, знайдуться слова, які зможуть зупинити і цю війну.

Севгіль Мусаєва, УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
Теми: ЗМІсвобода словавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Севгіль Мусаєва
Як українцям стати об'єднаним суспільством
11 вересня 2023, 11:00
Персональні історії та історичний контекст: як розповідати світу про російсько-українську війну
15 серпня 2023, 18:00
Майбутнє
21 березня 2023, 11:45
Усі колонки автора
Колонки

Як громадськість виборює реформу Нацполу на рівні Єврокомісії та INL 

Мартина Богуславець
виконавча директорка ГО "Інститут законодавчих ідей"

Коли в ТРЦ повернуться покупці та міжнародні бренди

Вікторія Зеленська
директор напрямку ексклюзивних концептів та розвитку мережі торговельних центрів "Епіцентр К"

Ризики законодавчих змін: не "закривайте рота" військовим

Лев Баглик
командир евакуаційного підрозділу 14 ОМБр

Війна має знову стати справою всього суспільства 

Єгор Фірсов
головний сержант підрозділу ударних дронів

Хто поверне депортованих дітей?

Олена Кондратюк
віцеспікерка Верховної Ради України

У чому українська сила людяності

Борис Ґудзяк
президент УКУ, митрополит Української греко-католицької церкви, митрополит Філадельфійський