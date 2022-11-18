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Комитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 17:10
Комитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой
севгиль мусаева, фото с ее страницы в фейсбук

Комитет защиты журналистов вручил Международную награду за свободу прессы главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой.

Источник: независимая организация по защите свободы прессы "Комитет защиты журналистов" (Committee to Protect Journalists) в Twitter

Детали: Севгиль оказалась среди лауреатов комитета в этом году. Вместе с ней награды получили главред российского оппозиционного издания "Медуза" Галина Тимченко, а также Абраам Хименес Эноа из Кубы, Нияз Абдулла из Ирака и Фам Доан Транг из Вьетнама.

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Церемония вручения наград проходила 17 ноября в Нью-Йорке.

 

В своей речи на церемонии руководительница УП рассказала о гибели на войне в Украине ее коллеги и одногруппника, документалиста Брента Рено, а также о российской ракете, которая попала в соседний с ее жильем дом в Киеве.

Прямая речь: "Война – всегда о выборе, который приходится делать ежедневно, а журналисту – постоянно.

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Публиковать или нет списки российских военных в тот момент, когда они находятся в нескольких километрах от семей твоих сотрудников? Или рассказывать о друге, который попал в плен, и его пытают, но родители против, потому что это может навредить?"

Полный текст речи по ссылке.

Напомним, что в 1998 году этой же награды был удостоен журналист "Украинской правды" Павел Шеремет, который позже погиб от заложенной в его машину взрывчатки.

Темы: СМИнаграды
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