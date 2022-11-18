Комитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой
Комитет защиты журналистов вручил Международную награду за свободу прессы главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой.
Источник: независимая организация по защите свободы прессы "Комитет защиты журналистов" (Committee to Protect Journalists) в Twitter
Детали: Севгиль оказалась среди лауреатов комитета в этом году. Вместе с ней награды получили главред российского оппозиционного издания "Медуза" Галина Тимченко, а также Абраам Хименес Эноа из Кубы, Нияз Абдулла из Ирака и Фам Доан Транг из Вьетнама.
Церемония вручения наград проходила 17 ноября в Нью-Йорке.
В своей речи на церемонии руководительница УП рассказала о гибели на войне в Украине ее коллеги и одногруппника, документалиста Брента Рено, а также о российской ракете, которая попала в соседний с ее жильем дом в Киеве.
Прямая речь: "Война – всегда о выборе, который приходится делать ежедневно, а журналисту – постоянно.
Публиковать или нет списки российских военных в тот момент, когда они находятся в нескольких километрах от семей твоих сотрудников? Или рассказывать о друге, который попал в плен, и его пытают, но родители против, потому что это может навредить?"
Полный текст речи по ссылке.
Напомним, что в 1998 году этой же награды был удостоен журналист "Украинской правды" Павел Шеремет, который позже погиб от заложенной в его машину взрывчатки.
.@CBSNews’ @HollyMAWilliams presents CPJ’s 2022 International #PressFreedom Award to Ukrainian journalist @SMusaieva, editor-in-chief of @ukrpravda_news.— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) November 18, 2022
#IPFA pic.twitter.com/FvetKcDhv1