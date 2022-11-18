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РФ знищила в Україні 3 мільйони гектарів лісів і зруйнувала 332 заклади освіти – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 19:27
Зеленський звертається до університетської спільноти Ірландії 18 листопада, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що через російську агресію в Україні знищено вже майже 3 мільйони гектарів лісів, повністю зруйновано 332 заклади освіти.

Джерело: Зеленський у зверненні до університетської спільноти Ірландії

Дослівно: "Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже 3 мільйони гектарів лісів! Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисяч злочинів Росії проти довкілля".

Деталі: Він також повідомив, що за 9 місяців війни 2719 українських заклади освіти зазнали обстрілів, а 332 зруйновані повністю.

Зеленський констатував, що на саміті G20 в Індонезії Росія формально підтримала декларацію з 52 пунктів, "однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації, а деякі болісні глобальні проблеми, які "двадцятка" декларує вирішити, взагалі свідомо створені Росією".

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Теми: Зеленськийвійнаекологіяосвіта
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