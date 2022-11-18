Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ знищила в Україні 3 мільйони гектарів лісів і зруйнувала 332 заклади освіти – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 листопада 2022, 18:27
РФ знищила в Україні 3 мільйони гектарів лісів і зруйнувала 332 заклади освіти – Зеленський
Зеленський звертається до університетської спільноти Ірландії 18 листопада, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що через російську агресію в Україні знищено вже майже 3 мільйони гектарів лісів, повністю зруйновано 332 заклади освіти.

Джерело: Зеленський у зверненні до університетської спільноти Ірландії

Дослівно: "Росія нібито підтверджує захист навколишнього природного середовища, а сама знищила в нашій країні своєю агресією вже майже 3 мільйони гектарів лісів! Вони спалені обстрілами. І це лише один із тисяч злочинів Росії проти довкілля".

Реклама:

Деталі: Він також повідомив, що за 9 місяців війни 2719 українських заклади освіти зазнали обстрілів, а 332 зруйновані повністю.

Зеленський констатував, що на саміті G20 в Індонезії Росія формально підтримала декларацію з 52 пунктів, "однак реально вона порушує більшість із тих речей, які містяться в декларації, а деякі болісні глобальні проблеми, які "двадцятка" декларує вирішити, взагалі свідомо створені Росією".

Теми: Зеленськийвійнаекологіяосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: