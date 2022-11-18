РФ уничтожила в Украине 3 миллиона гектаров лесов и разрушила 332 учебных заведения – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что из-за российской агрессии в Украине уничтожено уже почти 3 миллиона гектаров лесов, полностью разрушено 332 учебных заведения.

Источник: Зеленский в обращении к университетскому сообществу Ирландии

Дословно: "Россия якобы подтверждает защиту окружающей природной среды, а сама уничтожила в нашей стране своей агрессией уже почти 3 миллиона гектаров лесов! Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды".

Детали: Он также сообщил, что за 9 месяцев войны 2719 украинских учебных заведений подверглись обстрелам, а 332 разрушены полностью.

Зеленский констатировал, что на саммите G20 в Индонезии Россия формально поддержала декларацию из 52 пунктов, "однако реально она нарушает большинство из тех вещей, которые содержатся в декларации, а некоторые болезненные глобальные проблемы, которые "двадцатка" декларирует решить, вообще сознательно созданы Россией".